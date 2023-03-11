Три автомобиля столкнулись на 19-м километре МКАД

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Москва, МКАД, 19-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 19-го километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей. Об этом в субботу, 11 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются профильными специалистами. В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города.

Для движения транспорта были перекрыты две средние полосы, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на западе столицы, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь.