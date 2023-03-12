Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома 15 марта

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Верующие 15 марта вспоминают епископа Феодота Киренейского, святой жил в III–IV веках на Кипре и обратил многих язычников в христианство.

Даже во времена религиозных гонений Феодот Киренейский не отрекся от веры, за что его осудили и подвергли тяжелым пыткам. Все страдания святой смиренно вытерпел, и это убедило свидетелей его мучений уверовать во Христа.

В народе 15 марта отмечают праздник Феодот Ветронос, обычно в этот день дули сильные ветра. Существовало поверье, что на Федота Ветроноса лучше не выходить из дома, иначе дух ветра навсегда унесет человека за собой.

Считалось, что в этот день закипают все подземные ключи и ручьи, после чего они выливаются на землю оттепелью. Если же 15 марта на улице было морозно, в народе говорили: «Федот, да не тот».

Не рекомендуется на Федота Ветроноса заниматься рукоделием, это касается и штопки вещей — по поверью, так можно «зашить свои достаток и счастье». Вместо этого лучше начать работу с рассадой.

Приметы погоды:

Какая погода на Федота Ветроноса — таким будет и июль.

15 марта пошел снег — весна будет долгой.

Дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным.

Именины отмечают: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.