Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома 15 марта
Верующие 15 марта вспоминают епископа Феодота Киренейского, святой жил в III–IV веках на Кипре и обратил многих язычников в христианство.
Даже во времена религиозных гонений Феодот Киренейский не отрекся от веры, за что его осудили и подвергли тяжелым пыткам. Все страдания святой смиренно вытерпел, и это убедило свидетелей его мучений уверовать во Христа.
В народе 15 марта отмечают праздник Феодот Ветронос, обычно в этот день дули сильные ветра. Существовало поверье, что на Федота Ветроноса лучше не выходить из дома, иначе дух ветра навсегда унесет человека за собой.
Считалось, что в этот день закипают все подземные ключи и ручьи, после чего они выливаются на землю оттепелью. Если же 15 марта на улице было морозно, в народе говорили: «Федот, да не тот».
Не рекомендуется на Федота Ветроноса заниматься рукоделием, это касается и штопки вещей — по поверью, так можно «зашить свои достаток и счастье». Вместо этого лучше начать работу с рассадой.
Приметы погоды:
Какая погода на Федота Ветроноса — таким будет и июль.
15 марта пошел снег — весна будет долгой.
Дует южный теплый ветер — лето будет жарким и влажным.
Именины отмечают: Арсений, Иосиф, Николай, Федот.