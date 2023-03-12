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Приметы и советы

На Западе назвали политика с самой ужасной прической

Араз Салехов
В мире
На Западе назвали политика с самой ужасной прической
Фото: YouTube-канал Uued Uudised (скриншот)

Депутат эстонской партии EKRE Рейн Эплер достоин звания «политик с самой ужасной прической». Об этом заявил обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.

— Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE, — написал он.

По его словам, экс-президенту США Дональду Трампу, бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британскому политику Майклу Фабриканту «придется отойти в сторонку» по сравнению с эстонским парламентарием, передает издание.

В феврале конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что внешний вид украинского президента Владимира Зеленского в Киеве оскорбил главу США Джо Байдена.

Байден вот уже два года возглавляет страну, но даже за этот небольшой промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

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