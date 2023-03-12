На Западе назвали политика с самой ужасной прической

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Депутат эстонской партии EKRE Рейн Эплер достоин звания «политик с самой ужасной прической». Об этом заявил обозреватель издания Politico Пол Дэллисон.

— Фабрикант практически стопроцентно ужаснулся бы, узнав, что он даже близко не стоял с носителем самой странной прически среди европейских политиков. На сцену приглашается Рейн Эплер, бывший министр и член эстонской партии националистов EKRE, — написал он.

По его словам, экс-президенту США Дональду Трампу, бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и британскому политику Майклу Фабриканту «придется отойти в сторонку» по сравнению с эстонским парламентарием, передает издание.

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