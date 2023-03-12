Ефимов: Инвестор получил разрешение на строительство технопарка в Молжанинове

Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Девелопер ГК ФСК, заключивший с городским руководством соглашение по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), получил разрешение на возведение технологического промышленного парка в северной части столицы. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— В ближайшее время инвестор приступит к работам на объекте, завершить строительство он планирует в следующем году. Общая площадь технопарка составит почти 25 тысяч квадратных метров, — отметил он.

Заммэра добавил, что реализация проекта создаст около 600 новых рабочих мест. В научно-промышленном технопарке компаниям будут доступны помещения для размещения лабораторий, испытательных стендов, производства опытных образцов продукции.

По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, это не единственный проект, который реализует инвестор в рамках упомянутой программы. Так, на северо-западе Москвы будут построен бизнес-центр и два образовательных учреждения, а в Зеленограде возведут промышленные комплексы.

В свою очередь директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников заявил, что программа стимулирования создания МПТ позволяет инвесторам активно участвовать в решении социально значимых задач, а также создавать комфортную городскую среду.

В рамках реорганизации пяти проектов в Северном административном округе планируется построить свыше 1,2 миллиона квадратных метров нежилой недвижимости. Инвесторы в Дмитровском районе в данный момент проводят комплексное развитие двух площадок бывшей промзоны «Коровино», в Войковском и Головинском районе — участков бывших промзон «Братцево» и «Авиамоторная».