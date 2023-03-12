Молодой человек скончался после подрыва петарды «Кинг-Конг» в доме в Набережных Челнах

Фото: МЧС

В Набережных Челнах произошел взрыв в многоэтажке из-за петарды «Кинг-Конг», один человек погиб. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

Как стало известно, молодой человек специально поджег петарду на 10-м этаже дома на улице Раскольникова с целью покончить с собой. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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Взрыв вывел из строя грузовой лифт и обрушил межкомнатные перекрытия. Жильцов многоэтажки эвакуировали и отправили в пункты временного размещения. На месте работают следователи, сообщает Telegram-канал «112».

В январе солдат из Свердловской области устроил взрыв в здании сельского Дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области. Как уточняется, солдат взял в руки гранату, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Однако граната взорвалась, а вслед за ней сдетонировали находившиеся в здании боеприпасы.