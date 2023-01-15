СМИ: Стал известен виновник взрыва в сельском ДК Белгородской области

Фото: Pixabay

Взрыв в здании сельского Дома культуры на хуторе Тоненькое в Белгородской области устроил солдат из Свердловской области. Об этом стало известно в воскресенье, 15 января.

По имеющейся у Telegram-канала Baza информации, солдат взял в руки гранату, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Однако граната взорвалась, а за ней сдетонировали находившиеся в здании боеприпасы.

Кроме того, по предварительным данным, при инциденте погибли три солдата. Также Baza сообщает, что в здании ДК располагались мобилизованные.

О взрыве стало известно 15 января. Сообщалось о десяти пострадавших российских солдатах.

Недавно взрыв газа произошел в однокомнатной квартире в селе Нецепино, которое находится на территории города Коломны. В результате хлопка окна многоквартирного дома выбило во всем подъезде, а также вылетело несколько входных дверей. При этом возгорания в результате инцидента не произошло, несущие конструкции повреждены не были.

Вскоре после этого Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело.