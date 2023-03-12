ДТП с участием 21 автомобиля произошло в Саратовской области из-за гололеда

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Крупная авария с участием 21 автомобиля произошла на федеральной трассе в Саратовской области из-за гололеда. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

Само ДТП произошло утром, в 07:45 по местному времени (06:45 по московскому), на 113-м километре федеральной автодороги Р228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе.

— В результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей — всего 21 автомобиль. В результате 13 человек пострадало, в том числе трое детей, — сказал глава местного минздрава.

Уточняется, что 11 человек будут эвакуированы в Балаковскую городскую клиническую больницу, еще двое пострадавших попутным транспортом уже доставлены в Хвалынскую районную больницу, написал Костин в своем Telegram-канале.

Похожий случай произошел в Новгородской области: участниками крупной аварии стали 32 автомобиля из-за возникшего гололеда на 504-м километре трассы М11 «Нева».