«Провели вместе почти всю ночь»: Ди Каприо и Хадид снова подогрели слухи о романе

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В Сети только начали утихать слухи о бурном романе актера Леонардо Ди Каприо с 27-летней моделью Джиджи Хадид. Однако недавно пара вновь подогрела интерес к своим отношениям.

Вечером 10 марта звезды были замечены на вечеринке перед вручением «Оскара» в Лос-Анджелесе.

— Лео и Джиджи спрятались в палатке, пытаясь оставаться в тени. Публичного проявления романтики не было, но они провели вместе почти всю ночь и почти не двигались с места, — рассказал источник издания People.

Недавно сообщалось, что отношения Ди Каприо и Хадид якобы продлились недолго. Близкий к модели источник рассказал, что послужило причиной расставания знаменитостей. В частности, Хадид не смогла приспособиться к ритму жизни актера, который любит часто посещать вечеринки. Девушка больше любит посвящать все время своей маленькой дочке.

23 декабря Ди Каприо заметили в компании новой избранницы, которой стала 23-летняя модель и актриса Виктория Ламас. Они вместе сели в автомобиль и уехали после мероприятия из клуба Birds Street в Лос-Анджелесе.