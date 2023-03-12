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В Сети появились подробности задержания сына депутата Иванюженкова по делу об убийстве

Араз Салехов
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В Сети появились подробности задержания сына депутата Иванюженкова по делу об убийстве
Фото: Telegram / ХК «Сочи»

Российский хоккеист клуба «Сочи», сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем стал фигурантом дела об убийстве 23-летнего парня в одном из подмосковных кафе. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

По данными СМИ, дружеская компания праздновала день рождения в кафе. В какой-то момент у гостей произошел конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери.

Всех участников драки доставили в отдел для допроса, сообщает Telegram-канал «112». Однако позже поступила информация, что Артем Иванюженков скрылся после смертельного события. Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел. Как уточняется, несколько свидетелей подтвердили причастность хоккеиста к смерти молодого человека.

Недавно в Сети появилась информация о задержании Иванюженкова. Его подозревают в убийстве юноши.

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