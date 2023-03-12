Стала известна личность предполагаемого убитого в ходе конфликта с сыном депутата Иванюженкова

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В результате конфликта с сыном депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артемом погиб 23-летний уроженец Пензенской области Евгений Ш. Об этом стало известно в воскресенье, 12 марта.

Мужчина ранее не был знаком с хоккеистом клуба «Сочи» Артемом Иванюженковым. Впервые они встретились ночью 12 марта в гриль-баре, куда оба пришли со своими компаниями. В Telegram-канале «112» уточнили, что в драке Евгений получил удар ножом в сердце.

Недавно в Сети появились подробности задержания сына депутата Иванюженкова по делу об убийстве. По данными СМИ, дружеская компания праздновала день рождения в кафе. В какой-то момент между гостями произошел конфликт, 23-летнему парню нанесли ножевое ранение, он скончался на месте от кровопотери.

Однако позже поступила информация, что Артем Иванюженков скрылся после смертельного события. Сейчас с родственниками хоккеиста ведутся переговоры, чтобы подозреваемый добровольно явился в отдел.