Зачем США раздувают военные конфликты и в чем их выгода

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Америка не всегда активно участвовала в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Штаты видят в боевых действиях хорошую возможность заработать. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

Как отметил специалист, были времена, когда американцы вели изоляционистскую политику.

— Американцы какое-то время считали, что их дело — западное полушарие, а то, что происходит в остальной части мира, их мало касается. Но после гражданской войны 1860-х Америка начала бурно развиваться и стала смотреть вокруг себя. Война с Испанией, захват Кубы, боевые действия на Филиппинах — тому примеры, — рассказал политолог.

Когда началась Первая мировая война, США не хотели в ней участвовать. По словам Светова, Конгресс сначала даже запретил вмешиваться в этот конфликт. Потом США увидели возможность хорошо заработать на этой войне и начали поставки оружия. Увидев, что назревает передел мира и колониальные державы теряют влияние, США полноценно вмешались в войну, пояснил эксперт.

США некоторое время держались в стороне от крупных конфликтов и в 1940-е годы, отметил политолог.

— Во Вторую мировую они тоже не хотели вмешиваться до того момента, когда одна из сторон не начала побеждать. Тем более что в восстановлении Германии американцы сыграли огромную роль. По сути, ведь не американцы объявили Германии войну, а немцы объявили войну США за помощь СССР и Великобритании. США снова хорошо заработали на поставках оружия, ленд-лизе и так далее. Именно после Второй мировой войны США вышли в ранг сверхдержавы. В ходе войны США приобрели огромное количество новых территорий — Гавайи, Гуам и так далее, — рассказал собеседник «ВМ».

После Второй мировой войны Америка участвовала в ряде других конфликтов. Крупная неудача постигла США во Вьетнаме. Однако это не разубедило американцев в том, что военные конфликты — отличный способ заработать, заметил эксперт. Так, благодаря нынешнему украинскому кризису США захватили газовый рынок Европы и нарастили производство оружия.

При этом США избегают участия своих граждан в конфликтах, уверен Светов.

— Наиболее болезненно на американцев действует гибель своих граждан. У них единственное ограничение вокруг конфликта Украины и России: там не должны гибнуть американцы. Как только пойдут гробы, сразу начнется протестное движение в США. Вьетнам закончился именно на этом. Конфликт на Украине они хотели бы продолжить чужими руками, — рассказал эксперт.

США будут развивать новые конфликты, уверен специалист. Например, американцы рассматривают возможность организовать кризис на Тайване с целью ослабления Китая. Прямой конфликт с Китаем американцам хотелось бы оттянуть как минимум до 2030 года, когда США закончат перевооружение, заключил политолог.