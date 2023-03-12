МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильной гололедицы в Москве

Фото: Вечерняя Москва / Анна Быкова

Вечером 12 марта в столице ожидается понижение температуры и образование гололеда на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

В период с 19:00 до 22:00 столбики термометров будут опускаться ниже нуля градусов. В связи с этим на дорогах образуется сильная гололедица.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. В Telegram-канале «ГУ МЧС России по Москве» горожанам посоветовали не оставлять детей без присмотра, а также быть внимательными и осторожными.

Недавно МЧС столицы предупредило москвичей об опасности из-за мокрого снега и сильного ветра 12 марта. Горожанам порекомендовали соблюдать меры безопасности.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.