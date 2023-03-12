МЧС предупредило москвичей об опасности из-за мокрого снега и сильного ветра 12 марта

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

МЧС по городу Москве предупредило жителей столицы об ожидающихся дожде, мокром снеге и гололедице в воскресенье, 12 марта. Также местами порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.

Москвичам порекомендовали соблюдать меры безопасности.

— Соблюдайте скоростной режим, избегайте внезапных маневров, выбирайте нескользящую обувь с рельефной подошвой, не находитесь около линий электропередачи, деревьев и шатких конструкций, — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что неблагоприятные погодные условия могут затруднять движение, повышают шанс образования пробок и ДТП.

В ближайшее время в Москве установятся плюсовые температуры. Но холода еще могут вернуться в столицу. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В свою очередь ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о «небывалых осадках» в выходные. По словам эксперта, 12 марта из-за приближения холодного фронта «первые весенние дожди» во второй половине дня превратятся «в заряды мокрого снега».