Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Поиск без вести пропавших в годы ВОВ обсудили в Музее Победы

Никита Худяков
Общество
Поиск без вести пропавших в годы ВОВ обсудили в Музее Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 10 марта прошла дискуссия «Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной армии?». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 12 марта.

По словам заместителя директора департамента Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, от граждан ежегодно поступает около 100 тысяч запросов в Центральный архив Минобороны РФ. Они просят поделиться информацией о судьбе родственников, воевавших в годы ВОВ.

В дискуссии также приняли участие журналисты ТАСС, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин и научный директор РВИО Михаил Мягков.

Жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.

Москва Великая Отечественная война Музей Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте