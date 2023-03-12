Поиск без вести пропавших в годы ВОВ обсудили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 10 марта прошла дискуссия «Великие битвы Великой Отечественной 80 лет спустя. Как находят погибших в годы войны бойцов Красной армии?». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье, 12 марта.

По словам заместителя директора департамента Министерства обороны РФ по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества Андрея Таранова, от граждан ежегодно поступает около 100 тысяч запросов в Центральный архив Минобороны РФ. Они просят поделиться информацией о судьбе родственников, воевавших в годы ВОВ.

В дискуссии также приняли участие журналисты ТАСС, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, ученый секретарь Музея Победы Виктор Сеничкин и научный директор РВИО Михаил Мягков.

Жители Москвы могут посетить выставку, посвященную Герою социалистического труда Елене Чухнюк. Гостям экспозиции будут представлены фотографии времен Великой Отечественной войны, железнодорожная военная форма, книга «Машинист-героиня Елена Чухнюк», нагрудный знак «Почетному железнодорожнику» и другие раритеты.