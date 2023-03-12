Москвичей предупредили о гололеде во второй половине 12 марта

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

После 15:00 в Москве ливни перешли в метель с ухудшением видимости до одного километра, из-за понижения температуры воздуха на дорогах может образоваться гололед. Об этом в воскресенье, 12 марта, рассказал метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Как по часам, сразу после 15:00 в Москве ливни перешли в заряды снега с метелью с ухудшением видимости до одного километра. Столбики термометров устремились из области оттепели вниз к нулю. Порывы ветра достигают штормовых 15 метров в секунду, — сказал он.

Кроме того, между 16 и 17 часами столбики термометров уйдут в отрицательное значение и на дорогах станет появляться лед, написал специалист в своем Telegram-канале.

Также заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды. Горожан просят быть предельно аккуратными и внимательными на улице.

В беседе с «Вечерней Москвой» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столичного региона о «погодной лихорадке» на выходных.

Также Шувалов рассказал «ВМ», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.