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В Госдуме заявили о планах начать штрафовать треш-стримеров на сумму до миллиона рублей

Никита Худяков
Общество
В Госдуме заявили о планах начать штрафовать треш-стримеров на сумму до миллиона рублей
Фото: Пресс-служба Госдумы

Треш-стримеров могут начать наказывать по Уголовному кодексу РФ и штрафовать на сумму до миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе главы думского комитета по молодежной политике Артема Метелева.

— Изменения планируется внести в Уголовный кодекс РФ, наказание будет предусмотрено за распространение в интернете фото и видеоматериалов с изображением издевательств и сцен жестокости в корыстных или хулиганских целях, — говорится в сообщении.

Кроме того, будет ужесточено наказание за распространение видео- и фотоматериалов с изображением деяний, совершенных с издевательствами или с особой жестокостью. За данные деяния будет наложен штраф в размере от 100 до 200 тысяч рублей с конфискацией имущества. Для юридических лиц сумма штрафа составит от 500 тысяч до миллиона рублей, передает РИА Новости.

Помимо этого, комитет Государственной думы по вопросам семьи поддержал проект закона о запрете усыновления из Российской Федерации в недружественные страны. Решение было принято после поддержки документа другими ведомствами.

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