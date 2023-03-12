Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вертолет Московского авиацентра совершил посадку на территории «Острова Мечты»

Никита Худяков
Город
Вертолет Московского авиацентра совершил посадку на территории «Острова Мечты»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

На выставке спецтехники в рамках Недели городского хозяйства всю следующую неделю можно будет увидеть вертолет Ка-32А11ВС Московского авиацентра. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Изначально эту модель создавали для спасательных операций в море. Во время испытаний выяснилось, что вертолет подходит и для работы в городских условиях, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Вертолет столичного авиацентра идеально подходит для аварийно-спасательных работ в условиях плотной городской застройки. Кроме того, внешняя подвеска вертолета способна поднимать до пяти тонн, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

1 марта состоялся первый всероссийский диктант по жилищно-коммунальному хозяйству в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Участники, набравшие минимум 25 правильных ответов из 30, получили сертификат об успешном прохождении диктанта. Для тех, кто не смог принять участие очно, есть альтернатива. Пройти диктант можно онлайн до 14 апреля.

Вертолеты городское хозяйство Остров мечты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте