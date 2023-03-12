Вертолет Московского авиацентра совершил посадку на территории «Острова Мечты»

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

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На выставке спецтехники в рамках Недели городского хозяйства всю следующую неделю можно будет увидеть вертолет Ка-32А11ВС Московского авиацентра. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Изначально эту модель создавали для спасательных операций в море. Во время испытаний выяснилось, что вертолет подходит и для работы в городских условиях, — говорится в сообщении.

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Вертолет столичного авиацентра идеально подходит для аварийно-спасательных работ в условиях плотной городской застройки. Кроме того, внешняя подвеска вертолета способна поднимать до пяти тонн, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

1 марта состоялся первый всероссийский диктант по жилищно-коммунальному хозяйству в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Участники, набравшие минимум 25 правильных ответов из 30, получили сертификат об успешном прохождении диктанта. Для тех, кто не смог принять участие очно, есть альтернатива. Пройти диктант можно онлайн до 14 апреля.