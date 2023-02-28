Первый всероссийский диктант ЖКХ пройдет 1 марта в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Иванко Юлия / АГН Москва

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Первый всероссийский диктант по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) пройдет в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ. Об этом во вторник, 28 февраля, сообщила пресс-служба столичного Комплекса городского хозяйства.

Диктант пройдет 1 марта в павильоне № 5 на ВДНХ. Все желающие смогут ответить на 30 вопросов. Участники, набравшие минимум 25 правильных ответов, получат сертификат об успешном прохождении диктанта.

Для тех, кто не сможет принять участие очно, есть альтернатива. Пройти диктант можно онлайн до 14 апреля, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

С 13 февраля по 14 апреля в стране проходит всероссийская акция «Диктант ЖКХ». Мероприятие направлено на повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг.

Накануне сообщалось, что более 14 тысяч школьников, участвующих в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы», посетили Музей городского хозяйства Москвы. Ученики ознакомились с экспозицией музея, после чего ответили на вопросы по теме выставки.