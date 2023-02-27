Акция «Диктант ЖКХ» продлится в России до апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

С 13 февраля по 14 апреля в стране проходит всероссийская акция «Диктант ЖКХ». Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Диктант направлен на повышение правовой грамотности граждан в вопросах, связанных с предоставлением жилищных и коммунальных услуг. Тест можно пройти на портале «Школа ЖКХ».

Организаторами акции выступают партия «Едина Россия», НП «Национальный центр общественного контроля «ЖКХ Контроль» во взаимодействии с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Помимо этого, жителей и гостей столицы пригласили принять участие в конкурсе авторских проектов и проектов в сфере образования «Моя страна — моя Россия». Мероприятие приурочено к 200-летию со дня рождения педагога Константина Ушинского, 160-летию — ученого Владимира Вернадского и 120-летию — физика Игоря Курчатова.

Также Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной анонсировал проведение ряда конкурсов. Все желающие смогут показать свое умение читать стихи, а также создать рисунок на тему ПДД и представить свою театральную постановку.