Bloomberg: Индия решила не нарушать санкции против России

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Власти Индии решили соблюдать утвержденный странами G7 потолок цен на российскую нефть и не нарушать введенные Западом санкции. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, индийское правительство попросило трейдеров и банки соблюдать требования, предусмотренные санкциями. Несмотря на это, власти Индии официально не заявляли о поддержках санкций и ограничений цен на нефть.

Индия провела данное обсуждение со странами G7 и США и могла достигнуть подобных договоренностей, уточнил один из собеседников агентства.

При этом представители Минфина США недавно встретились с руководителями крупнейших нефтяных трейдеров Trafigura и Gunvor и призвали их возобновить перевозки российской нефти. По информации Financial Times, в Вашингтоне действительно все чаще стали призывать компании к возобновлению транзита сырья из России.

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