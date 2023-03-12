«Важно вовремя лечить»: пять самых опасных хронических заболеваний

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В России имеют широкое распространение хронические заболевания сердца, легких и других органов. Чтобы избежать появления таких болезней, важно вовремя проходить обследования, а в случае их развития — вовремя обращаться к специалисту. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Собеседница «ВМ» заметила, что в России часто встречаются болезни сердечно-сосудистой системы.

— В России больше половины людей умирает от проблем с сердечно-сосудистой системой. Это атеросклероз сосудов и как его осложнение — инфаркты и инсульты. Распространенные проблемы с сердцем — артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца, — перечислила медик.

В последнее время растет заболеваемость сахарным диабетом второго типа, в том числе у молодых людей. Если раньше считалось, что эта болезнь — удел пожилых, то сейчас ситуация изменилась, заметила врач. Также увеличивается количество людей, страдающих ожирением, — это тоже фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, предупредила специалист.

Также у россиян нередки заболевания дыхательной системы, заметила Чернышова.

— Распространены болезни легких: например, бронхиальная астма. Но сейчас врачи научились ее брать под контроль настолько, чтобы приступов вообще не было. Встречается хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), с ней все серьезнее. Основной фактор — курение, каждый курильщик имеет риск заболеть ХОБЛ. Здесь важно вовремя лечить, потому что каждое обострение ухудшает ситуацию безвозвратно, снижая дыхательный резерв человека, — подчеркнула собеседница «ВМ».

У жителей крупных городов встречается хронический фарингит — покраснение и воспаление задней стенки глотки, отметила терапевт. При таком заболевании может наблюдаться кашель, першение и сухость в горле, перечислила Чернышова.

Избежать появления хронических болезней поможет грамотная профилактика, уверена эксперт.

— Если человек здоров и его вообще ничего не беспокоит, достаточно раз в год делать флюорографию, в идеале — сдать общий анализ крови. Женщинам нужно раз в год посещать гинеколога. Хотя бы раз в жизни неплохо бы сделать УЗИ почек, органов брюшной полости, электрокардиограмму и померить артериальное давление, чтобы понять, что все хорошо, — рекомендовала специалист.

По словам врача, стоит обращать внимание на неспецифические жалобы: слабость, утомляемость, нарастание веса или, наоборот, его потерю. При таких симптомах нужно обязательно посетить врача, заключила собеседница «ВМ».