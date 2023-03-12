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ВОЗ опубликовала доклад о необходимости сокращения потребления соли

Никита Худяков

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Еда
В мире
ВОЗ опубликовала доклад о необходимости сокращения потребления соли
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала первый глобальный доклад о необходимости сокращения добавления соли в пищу. Об этом сообщается на официальном сайте ВОЗ.

По информации организации, только пять процентов стран справляются с данной задачей. Кроме того, в среднем человек в сутки потребляет 10,8 грамма соли, что превышает в два раза норму потребления для взрослых.

Большое потребление этого продукта может стать одной из причин ожирения, рака желудка, заболевания почек и остеопороза. Кроме того, при избыточном потреблении натрия в несколько раз увеличивается риск преждевременной смерти и сердечно-сосудистых заболеваний.

Общемировые меры по снижению потребления соли к 2030 году могут спасти более семи миллионов жизней, говорится в докладе.

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина назвала вызывающие отечность продукты. В первую очередь специалист выделила в данной категории продуктов чипсы, орешки, сухарики, рыбу и пиццу. Содержащиеся в них соли быстро всасываются в кишечнике, из-за чего у человека возникает сильная жажда.

Еда ВОЗ Соль
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