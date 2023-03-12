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Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 48 тысяч

Никита Худяков
В мире
Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 48 тысяч
Фото: flickr/statephotos

Более 48 тысяч человек погибли из-за произошедших землетрясений в Турции, еще 115 тысяч пострадали. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

— Число жертв составило 48 тысяч, более 115 тысяч пострадали. 50 тысяч зданий разрушены. И нет другой такой страны, которая бы могла настолько же быстро среагировать на такое масштабное бедствие, — сказал Эрдоган.

По его словам, в первые часы после землетрясения власти мобилизовали все силы на разбор завалов и ликвидацию последствий. Президент Турции также отметил, что снег, разрушенные дороги и холод стали существенными препятствиями. Кроме того, 100 стран направили помощь стране и прислали тысячи спасателей, передает слова Эрдогана ТАСС.

В результате серии землетрясений в Турции образовалось огромное количество обломков. По оценкам экспертов программы развития ООН, речь идет о 116–210 миллионах тонн мусора и пепла.

Если бы мусор был сложен на высоте не более трех метров, для его размещения потребовалась бы площадь 30 на 30 километров. Такие масштабы соответствуют размеру крупнейшего в Германии острова Рюген, расположенного в Балтийском море.

Землетрясения Реджеп Тайип Эрдоган Турция
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