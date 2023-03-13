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Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины

Евгений Белоусов
В мире
Премьер Грузии пообещал не допустить открытия второго фронта для Украины
Фото: Unsplash

Правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия в стране второго военного фронта. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

— Я знаю, что с Украины приехали несколько десятков человек. Я хочу обратиться к ним: пусть у вас не будет иллюзий и ожидания того, что тут что-то произойдет. Я хочу пожелать всем бойцам на Украине вернуться в семьи здоровыми, но призываю вас: не поддавайтесь грязным провокациям, — заявил он.

Гарибашвили также посчитал неприемлемым участие военных в акциях протеста, которые уже несколько дней бушуют в стране, передает телекомпания «Имеди».

Митингующие против законопроекта потребовали от грузинского правительства уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.

Парламент Грузии 10 марта большинством проголосовал против выдвинутой инициативы. Так, против выступили 35 депутатов и только 1 — за.

Против закона об иностранных агентах в Тбилиси несколько дней проходили митинги, которые впоследствии переросли в столкновения с полицией. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какова их конечная цель — в материале «Вечерней Москвы».

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