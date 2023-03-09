«Сценарий срежиссирован»: что известно о протестах в Грузии и при чем здесь Россия

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В Тбилиси несколько дней шли многотысячные митинги против закона об иноагентах. Всякий раз акции протеста перерастали в столкновения с полицией, а в какой-то момент демонстранты и вовсе попытались прорваться в здание парламента. Что известно о протестах в Грузии, как на них отреагировали на Западе и какая их конечная цель — в материале «Вечерней Москве».

Что произошло

Парламент Грузии 7 марта в первом чтении принял законопроект об агентах иностранного влияния (похожие законы есть в России и США). Изначально в парламент внесли две версии инициативы — грузинскую и американскую. Вторая представляла собой почти дословный перевод американского закона о регистрации иноагентов (FARA).

В итоге парламентарии одобрили первый вариант закона. Он предусматривает создание реестра «иностранных агентов», в котором будут указаны все некоммерческие юридические лица и СМИ, финансируемые более чем на 20 процентов из-за рубежа.

Незадолго до голосования у здания парламента в Тбилиси собрались более тысячи человек, чтобы выразить протест. После известий о принятии законопроекта они начали вести себя агрессивно: в полицейских летели бутылки, фаеры и коктейли Молотова. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы.

Поздним вечером того же дня президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся с официальным визитом в США, заявила, что поддерживает митингующих. Свое видеообращение она записала в Нью-Йорке на фоне статуи Свободы.

На следующий день, 8 марта, в центре грузинской столицы собралось уже более десяти тысяч человек. Ситуация повторилась: между протестующими и полицией вновь произошло столкновение. По данным МВД Грузии, за два дня протестов задержано более 130 человек, пострадали 60 полицейских.

На фоне протестов утром 9 марта правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект из парламента. Однако опрошенные «ВМ» эксперты полагают, что на этом протесты в Грузии не закончатся.

Что о протестах в Грузии говорили за рубежом

На протесты в Грузии сразу отреагировали на Западе. Так, в Госдепе США заявили, что не исключают введения санкций в отношении грузинских властей из-за закона об иноагентах. А глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что принятие закона может повлиять на вступление Грузии в ЕС.

Постепенно в риторике западных политиков и грузинской оппозиции появился мотив о «российском происхождении» закона. Незадолго до этого по интернету распространились фотографии, на которых митингующие у грузинского парламента держат плакаты с надписями на английском «No to Russian Law» («Нет российскому закону»).

Так, в ночь на 9 марта представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что грузинский закон об иноагентах «вдохновлен Кремлем» и ставит под угрозу евроатлантическое будущее Грузии. А оппозиция потребовала власти страны «немедленно отозвать российский закон».

В ответ на это в Кремле подчеркнули, что Россия не имеет никакого отношения к созданию законопроекта об иноагентах в Грузии, а также напомнили, что впервые подобный закон был введен в США в конце 1930-х годов.

Почему законопроект отозвали

Вероятно, основная причина отзыва законопроекта — внешнее давление, которое на грузинские власти оказал Запад во главе с США.

— Безусловно, это и внутренние «разборки», и внешнее влияние, — отметил в беседе с «ВМ» политолог, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. — В таких странах, как Грузия, внутренняя политика тесно связана с влиянием различных внешних сил, в частности, западных посольств, которые манипулируют уличными движениями и оппозиционными партиями.

При этом риторика о «российском законе» не что иное, как элемент пропаганды, уверен собеседник «ВМ». Ни о какой «пророссийскости» этого закона говорить не приходится.

— Плакаты на английском языке указывают на заранее срежиссированный сценарий, приглашающий к вмешательству во внутренние дела Грузии западных политиков, — полагает политолог. — Разумеется, это наглядный способ пропаганды. Ведь аналоги подобных законов существуют и в США, и во многих западных странах, а не только в России. При этом речь идет о том, что грузинские власти якобы действуют под дудку России.

Какую цель преследуют «организаторы» протестов

Нынешние грузинские власти в лице правящей партии «Грузинская мечта» занимают национально ориентированную позицию. Они не присоединяются к антироссийским санкциям и выступают против отправки наемников на Украину.

— Естественно, далеко не все на Западе этим довольны, — говорит Арешев. — Собственно, давление на грузинские власти даже не скрывается. В данном случае закон об иноагентах не более чем повод к организации очередной волны давления, в том числе с помощью уличных протестов.

Как отмечает политолог, конечная цель нынешних протестов — смена внешнеполитической ориентации Грузии на откровенно антироссийскую. США и их союзникам нужно, чтобы страна вернулась к курсу Михаила Саакашвили. Тогда было бы возможно снова спровоцировать вооруженный конфликт по вопросу Абхазии и Южной Осетии.

— Думаю, что Запад стремится втянуть Грузию в «горячий» конфликт с Россией. Потому что Кавказ — важный фронт в нынешней гибридной войне, которая ведется против России, — заключил Арешев.