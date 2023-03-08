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Оппозиция Грузии выдвинула два требования к властям во время митинга в Тбилиси

Евгений Силаев
В мире
Оппозиция Грузии выдвинула два требования к властям во время митинга в Тбилиси
Фото: Pixabay

Протестующие представители грузинской оппозиции выдвинули два требования к правительству страны. Соответствующее заявление было сделано в среду, 8 марта, в процессе митинга в Тбилиси.

— «Грузинская мечта» должна немедленно отозвать российский закон из парламента и освободить всех незаконно задержанных вчера, — огласил требования оппозиции Георгий Вашадзе, чьи слова приводит РИА Новости.

Оппозиционер добавил, что у правительства есть один час на выполнение требований. В противном случае протестующие готовы перейти к другим действиям, заверил Вашадзе.

Накануне парламент Грузии принял в первом чтении закон об иноагентах. Согласно документу, таковыми считаются СМИ и неправительственные организации, которые минимум на 20 процентов финансируются из-за границы. Закон предлагает создать реестр, куда будут включаться признанные агентами иностранного влияния организации.

В тот же день в Тбилиси начались акции протеста против принятия этого закона, которые переросли в столкновения с полицией. Участники митинга закидали сотрудников полицейского спецназа камнями и бутылками. После этого правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для разгона толпы.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что поддерживает митингующих, которые вышли на улицы Тбилиси из-за принятия в первом чтении закона об иноагентах. Она пообещала наложить вето на него.

Несмотря на это, днем 8 марта протестующие вернулись к зданию парламента. На улице насчитывалось более тысячи человек.

Что означает грузинский протест и кому он может быть выгоден — в материале «Вечерней Москвы».

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