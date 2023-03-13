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SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
SIPRI: Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия
Фото: president.gov.ua

Украина стала третьим крупнейшим в мире импортером оружия, уступив Катару и Индии. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI).

Согласно данным института, с 1991 до конца 2021 года Украина импортировала мало крупных вооружений. Однако после начала специальной военной операции России Украина поднялась в рейтинге на третье место, говорится на сайте SIPRI.

Заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Запад должен продолжать поставлять оружие киевскому режиму, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, вызвали возмущение среди читателей издания Daily Mail.

Великобритания и Франция в ближайшей перспективе намерены помочь ВСУ начать контрнаступление. Об этом 10 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Сунак в феврале заявил о готовности Лондона поддержать государства, которые намерены передать Киеву истребители. По его мнению, коллективные усилия Запада «приносят пользу» Украине, однако с каждым днем российские силы укрепляются.

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