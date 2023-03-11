Британцы возмутились из-за плана Сунака по окончанию конфликта на Украине

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Заявление премьер-министра Британии Риши Сунака о том, что Запад должен продолжать поставлять оружие киевскому режиму, чтобы укрепить позиции Украины за столом переговоров, вызвали возмущение среди читателей издания Daily Mail.

В Париже перед встречей с президентом Франции Эммануэлем Макроном британский премьер сказал, что конфликт на Украине закончится за столом переговоров, но нужно дать украинским властям наилучшую позицию для их проведения. На данный момент приоритетом должно быть предоставление Киеву ресурсов, обучения и поддержки.

— Не согласен с ним. Промедление с переговорами означает больше погибших и больше разрушений, — высказался пользователь Hatshebsut.

— То есть мы за переговоры, однако при этом накачиваем Украину оружием? Как это возможно? — написал Astounded.

— Россию нельзя победить, но Москва будет рада вести переговоры с НАТО. Они сказали Западу, чего хотят, но там отказались даже слушать, — заявили в комментариях под статьей.

Великобритания и Франция в ближайшей перспективе намерены помочь ВСУ начать контрнаступление. Об этом 10 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.