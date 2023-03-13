Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде 13 марта

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде 13 марта
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В понедельник, 13 марта, в столичном регионе ожидаются облачная погода и похолодание до минус пяти градусов. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В Москве температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, тогда как в области ожидается пятиградусный мороз. Местами гололедица и небольшой снег. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В минувшую субботу, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву

Прогнозы Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте