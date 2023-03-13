Синоптики предупредили москвичей об облачной погоде 13 марта

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В понедельник, 13 марта, в столичном регионе ожидаются облачная погода и похолодание до минус пяти градусов. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В Москве температура воздуха может опуститься до минус двух градусов, тогда как в области ожидается пятиградусный мороз. Местами гололедица и небольшой снег. Будет дуть юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба, говорится на сайте Гидрометцентра.

В минувшую субботу, 11 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву