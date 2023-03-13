Трамваи трех маршрутов задерживаются на Миллионной улице в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Трамваи № 4, 7 и 46 задерживаются на Миллионной улице. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка транспорта произошла в районе остановки «Богородское». На данный момент временно изменены маршруты. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Накануне в связи с ДТП в 1-м Рощинском проезде задерживались трамваи № 26 и 38. Менее чем через 10 минут движение трамваев было полностью восстановлено.