Путешествуем ВМесте
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Трамваи трех маршрутов задерживаются на Миллионной улице в Москве
Трамваи № 4, 7 и 46 задерживаются на Миллионной улице. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Уточняется, что задержка транспорта произошла в районе остановки «Богородское». На данный момент временно изменены маршруты. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Накануне в связи с ДТП в 1-м Рощинском проезде задерживались трамваи № 26 и 38. Менее чем через 10 минут движение трамваев было полностью восстановлено.
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Приметы и советы
Народный календарь. Почему нельзя есть мясо 16 марта Народный календарь. Почему нельзя выходить из дома 15 марта Народный календарь. Как обеспечить счастливую жизнь добрым поступком 14 марта Народный календарь. Почему нельзя подметать полы 13 марта Народный календарь. Сны и дороги: как правильно провести 12 марта
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