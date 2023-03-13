Владислав Овчинский: Московский производитель растительных продуктов питания расширяет ассортимент

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

Московский производитель расширил линейку веганских продуктов питания. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Город создает комфортные условия для ведения бизнеса, благодаря этому в Москве активно развивается промышленность, в том числе пищевая отрасль. Производители предлагают современную и востребованную аудиторией продукцию. Так, столичный производитель альтернативных продуктов питания — компания IN+U Food — постоянно расширяет свой ассортимент. Недавно предприятие выпустило растительные сырники без глютена, а в ближайшее время запустит производство растительного сыра горгонзолы. На собственной фабрике компания ежемесячно изготавливает более 60 тонн натуральной продукции из российского сырья, — рассказал Владислав Овчинский.

Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В продуктовой линейке представлены сырники, сыр тофу, мягкие и сливочные сыры. Компания имеет собственную лабораторию, из цикла производства полностью исключено животноводческое хозяйство, благодаря чему продукция на 100 процентов состоит из растительного сырья и подходит веганам.