Движение трамваев на Миллионной улице в Москве восстановили

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение трамваем на Миллионной улице удалось восстановить. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Миллионной улице, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что на участке задерживались трамваи № 4, 7 и 46.

Аналогичная ситуация произошла 6 марта на Халтуринской улице в районе остановки «Черкизово», где задерживались трамваи № 13 и 36. Чуть позже движение там было восстановлено.

В Даниловском районе проведут капитальный ремонт трамвайных путей. В комплекс мероприятий войдут замена стрелочного поста и переустройство инженерных сетей. Кроме того, специалисты заменят чугунные люки и железобетонные кольца горловин.