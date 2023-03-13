Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Чат-бот Мосгорнаследия подготовил онлайн-экскурсию в честь 410-летия дома Романовых

Лейла Алиева
Город
Чат-бот Мосгорнаследия подготовил онлайн-экскурсию в честь 410-летия дома Романовых
Фото: Unsplash

Чат-бот «Прогулки со Львом-хранителем» подготовил новую виртуальную экскурсию по городу к 410-летию дома Романовых. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— В этом году отмечается 410-летие дома Романовых. Многие архитектурные памятники нашей столицы связаны с жизнью августейшего семейства. К памятной дате мы подготовили новую тематическую экскурсию с нашим виртуальным гидом Львом-хранителем. Маршрут включает в себя пять точек. Прогулка рассчитана на полтора часа, — рассказал он.

Все желающие смогут увидеть палаты бояр Романовых, которые были построены на рубеже XV–XVI веков. Также в рамках онлайн-экскурсии пользователям покажут собор Знаменского монастыря, Московский Кремль, дом генерал-губернатора (здание правительства Москвы), а также Петровский путевой дворец, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Открой#Моспром» в течение 2022 года на улицах, в скверах и парках города провели девять фотовыставок, посвященных столичной промышленности. Участниками этой акции стали почти 90 промпредприятий.

Москва Романовы Экскурсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте