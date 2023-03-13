Чат-бот Мосгорнаследия подготовил онлайн-экскурсию в честь 410-летия дома Романовых

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Чат-бот «Прогулки со Львом-хранителем» подготовил новую виртуальную экскурсию по городу к 410-летию дома Романовых. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

— В этом году отмечается 410-летие дома Романовых. Многие архитектурные памятники нашей столицы связаны с жизнью августейшего семейства. К памятной дате мы подготовили новую тематическую экскурсию с нашим виртуальным гидом Львом-хранителем. Маршрут включает в себя пять точек. Прогулка рассчитана на полтора часа, — рассказал он.

Все желающие смогут увидеть палаты бояр Романовых, которые были построены на рубеже XV–XVI веков. Также в рамках онлайн-экскурсии пользователям покажут собор Знаменского монастыря, Московский Кремль, дом генерал-губернатора (здание правительства Москвы), а также Петровский путевой дворец, передает официальный сайт мэра Москвы.

В рамках проекта «Открой#Моспром» в течение 2022 года на улицах, в скверах и парках города провели девять фотовыставок, посвященных столичной промышленности. Участниками этой акции стали почти 90 промпредприятий.