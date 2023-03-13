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Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Константина Царёва в Москве

Никита Худяков
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Три трамвайных маршрута задерживаются на улице Константина Царёва в Москве
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Константина Царёва Карта всех событий

Трамваи № 23, 30 и 31 задерживаются на улице Константина Царёва. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что задержка транспорта произошла по техническим причинам. На данный момент временно изменены маршруты. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» москвичей призвали быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Также 13 марта на Миллионной улице задерживались трамваи № 4, 7 и 46. Менее чем через 30 минут движение трамваев было полностью восстановлено.

Транспорт Трамваи Район Сокол
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