СМИ: Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку

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До конца весны в Госдуму планируется вести законопроект, который обяжет уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на IT-рынке.

Уточняется, что в уведомлении будет указана ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке. Разработка законопроекта о регулировании уведомлений началась еще в прошлом году и растянулась из-за серьезных противодействий со стороны бизнес-сектора.

— Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьезно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний, — рассказал источник «Коммерсанту».

Недавно доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили рассказал, что часто банк списывает деньги со счетов или вкладов россиян без их ведома. Происходить подобное может только в двух случаях. Оба они, подчеркивает Валишвили, предусмотрены Гражданским кодексом.