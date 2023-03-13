Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

СМИ: Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку

Лейла Алиева
Общество
СМИ: Онлайн-сервисы обяжут уведомлять о списании средств за подписку
Фото: Pixabay

До конца весны в Госдуму планируется вести законопроект, который обяжет уведомлять пользователей о планируемом списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник на IT-рынке.

Уточняется, что в уведомлении будет указана ссылка на пользовательское соглашение и другая информация о подписке. Разработка законопроекта о регулировании уведомлений началась еще в прошлом году и растянулась из-за серьезных противодействий со стороны бизнес-сектора.

— Мы внимательно отнеслись к позиции бизнеса и серьезно переработали законопроект, чтобы учесть интересы как пользователей, так и интернет-компаний, — рассказал источник «Коммерсанту».

Недавно доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мери Валишвили рассказал, что часто банк списывает деньги со счетов или вкладов россиян без их ведома. Происходить подобное может только в двух случаях. Оба они, подчеркивает Валишвили, предусмотрены Гражданским кодексом.

Госдума Законы Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Страна цветных революций: Запад подстрекает толпу, чтобы Грузия вышла на тропу войны

Никита Миронов
Никита Миронов

Неразгаданная загадка большевистского Цезаря: Сталин заставлял свой народ быть героями

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Способность чувствовать эпоху: культурную политику государства определяет его идеология

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Наше восхищение, Маэстро! В марте композитору Александру Зацепину исполнилось 97 лет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дерзайте, не бойтесь

Екатерина Игнатова
Екатерина Игнатова

Уделяем особое внимание спорту: как меняется района Марьина Роща

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Американские СМИ задались вопросом: а не пора ли подумать о достойном — для США — выходе из войны

Все мнения
О проекте