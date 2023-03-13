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Тренер Нагулин назвал лучшее время года для начала занятий спортом

Ирина Игнатенко
Общество
Тренер Нагулин назвал лучшее время года для начала занятий спортом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Весна — это лучшее время, чтобы начать тренироваться, потому что организм пробуждается от зимней «спячки» и требует позитивных изменений. Такое мнение высказал мастер спорта по самбо, фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

По мнению эксперта, весной гораздо проще замотивировать себя на здоровый образ жизни, чем в другое время года.

Он посоветовал разнообразить физическую активность, чтобы не потерять интерес к тренировкам: заниматься в зале, на природе, ходить в бассейн.

Тренер уточнил, что зимой заниматься спортом на свежем воздухе довольно сложно и не всегда приятно, но весной многим нравится выходить на улицу, чтобы заниматься бегом, ездить на велосипеде, передает РИАМО.

В свою очередь фитнес-тренер Руслан Акимов посоветовал следить за осанкой. Опущенные плечи, выпячивание живота и кифоз в грудном отделе делают ягодицы визуально более плоскими, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Средний чек россиян на фитнес-услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3480 рублей.

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