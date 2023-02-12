Стало известно, сколько россияне в среднем тратили на фитнес в январе

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Средний чек россиян на фитнес-услуги и тренажерные залы по итогам января вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3480 рублей. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщили аналитики сервиса «ЧекИндекс».

Так, в топ покупок у россиян вошли абонементы в тренажерный зал, услуги фитнес-тренера и детские билеты на физкультурно-оздоровительные услуги. Примечательно, что среди самых популярных программ оказались «здоровая спина» и «красивые ягодицы».

Кроме того, в 2022 году до пяти процентов увеличилось число посетителей фитнес-клубов и тренажерных залов по всей стране, передает РИА Новости.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова недавно рассказала «Вечерней Москве», что похудеть безопасно за месяц можно не более чем на 15–19 процентов от исходной массы тела. Она обратила внимание на то, что в рацион питания обязательно должен входить белок, а идеальным соотношением БЖУ при этом станет показатель 25:30:45.