Крупное ДТП произошло на Крылатском мосту в Москве

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Крылатский мост, вл13 Карта всех событий

На Крылатском мосту в столице произошло сразу два ДТП с участием легковых автомобилей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Инцидент произошел в районе владения 13. Обстоятельства произошедшего ДТП и информация о пострадавших уточняются. В настоящее время на месте аварии работают профильные специалисты оперативных служб города. Движение транспорта в сторону центра осложнено.

В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» автомобилистам рекомендовали объезжать данный участок.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Другое ДТП с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 22-го километра МКАД. На опубликованных кадрах можно увидеть, как один из автомобилей останавливается посреди дороги. Спустя некоторое время в него сзади врезается грузовик.