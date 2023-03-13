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Два грузовика столкнулись на 22-м километре МКАД

Евгений Белоусов
Происшествия
Два грузовика столкнулись на 22-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

Дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей произошло на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение в районе аварии затруднено. По возможности выбирайте пути объезда, — говорится в сообщении.

Сам момент ДТП попал на видео. На кадрах видно, как один из автомобилей останавливается посреди дороги. Спустя некоторое время в него сзади врезается другой грузовик.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Позднее сообщили об освобождении проезжей части. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло на западе столицы, где столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три человека: две женщины и один ребенок. Прибывшие медики оказали им всю необходимую помощь.

Другое ДТП произошло утром 11 марта в районе пересечения улиц Брусилова и Полевой. Там автомобилист не справился с управлением и наехал на препятствие. Позже выяснилось, что в результате аварии пострадали трое человек: водитель автомобиля и два его пассажира.

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