Нутрициолог Ковылкина рассказала об опасности резкого снижения веса

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Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, чем может быть опасно резкое снижение веса.

Как утверждает эксперт по питанию, прежде всего на жестких диетах страдает иммунная система. Ограничения в еде не проходят бесследно — дефицит поступающих витаминов, минералов и микроэлементов приводит к сильному стрессу. Организму становится труднее противостоять различным вирусам и бактериям.

Также страдает нервная система. Человек становится более раздражительным и нервным, настроение может резко меняться, активность и концентрация снижаются. Могут появиться утомляемость и головные боли.

Ковылкина добавила, что при резком похудении кожа может обвисать, возникают морщины. Оптимальная норма снижения веса — около килограмма в неделю, передает РИАМО.

В свою очередь нутрициолог Ирина Писарева перечислила, какие витамины необходимы весной. В это время года есть потребность в витаминах C и D, а также в витаминах A, E и группы B. Кроме того, нужны магний и цинк, передает «Царьград».

Врач-эндокринолог Арсений Русанов сообщил, что при похудении нужно обращать внимание не только на количество съеденного, но и на состав продуктов.