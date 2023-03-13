Нутрициолог Ковылкина рассказала об опасности резкого снижения веса
Дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, чем может быть опасно резкое снижение веса.
Как утверждает эксперт по питанию, прежде всего на жестких диетах страдает иммунная система. Ограничения в еде не проходят бесследно — дефицит поступающих витаминов, минералов и микроэлементов приводит к сильному стрессу. Организму становится труднее противостоять различным вирусам и бактериям.
Также страдает нервная система. Человек становится более раздражительным и нервным, настроение может резко меняться, активность и концентрация снижаются. Могут появиться утомляемость и головные боли.
Ковылкина добавила, что при резком похудении кожа может обвисать, возникают морщины. Оптимальная норма снижения веса — около килограмма в неделю, передает РИАМО.
В свою очередь нутрициолог Ирина Писарева перечислила, какие витамины необходимы весной. В это время года есть потребность в витаминах C и D, а также в витаминах A, E и группы B. Кроме того, нужны магний и цинк, передает «Царьград».
Врач-эндокринолог Арсений Русанов сообщил, что при похудении нужно обращать внимание не только на количество съеденного, но и на состав продуктов.