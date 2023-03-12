Эндокринолог Русанов назвал мешающие похудению продукты

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Врач-эндокринолог Арсений Русанов сообщил, что при похудении нужно обращать внимание не только на количество съеденного, но и на состав продуктов. Он отметил, что основной задачей при избавлении от лишнего веса является обеспечение умеренного дефицита энергии в организме.

По словам медика, тем, кто хочет сбросить вес, следует ограничить потребление высококалорийных продуктов. К ним относят выпечку, кондитерские изделия, хлеб и макаронные изделия из муки высшего сорта, майонез, сливочное масло, молочные продукты с высоким процентом жирности, колбасы, фастфуд, красное мясо, семечки, орехи, газированные напитки и спиртное.

Русанов порекомендовал сделать акцент на овощах, цельнозерновых, мясе птицы, белой нежирной рыбе, бобовых и морепродуктах. В качестве заправки для салатов нужно использовать нерафинированное растительное масло холодного отжима.

Также в процессе похудения следует учитывать количество съеденных продуктов. Так, в день эндокринолог посоветовал употреблять пищу три–четыре раза. Кроме того, надо выпивать около двух литров жидкости в сутки, сообщают «Известия».

Людям, которые хотят похудеть, легче заплатить за программу марафона «все включено», где нет индивидуального подхода. Но это не всегда может привести к желаемому результату. Об этом рассказала дипломированный нутрициолог Оксана Ковылкина.