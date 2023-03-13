УАЗ и АвтоВАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели системой ABS

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Ведущие российские производители легковых автомобилей УАЗ и АвтоВАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает газета «Известия».

— УАЗ начал выпускать внедорожники «Патриот» с антиблокировочной системой тормозов и моторами повышенного с Евро-2 до Евро-5 класса. В настоящее время машины 2023 года представлены только в двух комплектациях — «Base Икар» и «Base Икар пакет Limited», — отмечает издание.

Уточняется, что автомобили УАЗ получили антиблокировочную систему китайской фирмы AGP, вместо ABS фирмы Bosch. Также данную систему начали устанавливать на модели «Профи» и «Пикап», говорится в материале.

Иногда в автомобилях выходят из строя разнообразные электронные системы. Кроме того, после ухода из России некоторые автомобильные бренды сообщают о прекращении поддержки своего программного обеспечения, из-за чего могут возникнуть дополнительные сложности. «Вечерняя Москва» разбиралась, какие проблемы с электроникой чаще всего случаются в автомобилях.