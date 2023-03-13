Вильфанд сообщил, что высота сугробов в Москве уменьшилась после дождей

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Высота сугробов в столице уменьшилась на один сантиметр после интенсивных осадков 12 марта. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Высота снега почти не изменилась, несмотря на заметные осадки. Вчера она была 39 сантиметров, сейчас — 38 сантиметров, потому что в воскресенье осадки состояли на 50 процентов из дождя и на 50 процентов из мокрого снега и снега. Сначала сугробы были прибиты дождем, затем на 6–7 миллиметров приросли. Необычная ситуация, — сказал он.

По словам синоптика, высота сугробов в данный момент выше нормы на 6–7 сантиметров. Метеоролог отметил, что 13 марта в столице не ожидается заметных осадков, передает ТАСС.

Заместитель мэра Москвы по вопросам коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные службы перевели в усиленный режим работы из-за непогоды в городе.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в Москву придет потепление. По его мнению, в ближайшее время в столице установятся плюсовые температуры. Однако холода еще могут вернуться в Москву.