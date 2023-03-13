В России за сутки выявили 10 268 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 10 268 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

За указанный период официально подтвердили 34 летальных исхода, связанных с выявленным заболеванием. Также 619 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: Стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9476 пациентов, отмечается на портале.

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева предрекла рост ожирения в России из-за пандемии коронавируса. По ее словам, в будущем число пациентов с ожирением в России может вырасти вплоть до 13 процентов.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».