Леди Гага без макияжа и Рианна в неудачном платье: итоги премии «Оскар-2023»

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В понедельник, 13 марта, по Москве состоялось вручение премии «Оскар». Во время церемонии произошли как неожиданности, так и предсказуемые триумфы. Также большое внимание было приковано к музыкальным номерам.

Например, певица Леди Гага, которая появилась на красной дорожке в откровенном черном платье и с ярким макияжем, поразила публику более простым выбором лука во время выступления. Артистка была полностью без макияжа, а одета была в черную футболку и джинсы.

За несколько часов до этого певица бросилась на помощь упавшему фотографу на красной дорожке.

Своим нарядом не оставила зрителей равнодушными и Рианна. На красную ковровую дорожку она вышла в платье от дома Alaia. Некоторые пользователи Сети заявили, что выбор платья явно оказался неудачным.

Фото: EPA

В свою очередь актриса Холли Бейли, сыгравшая главную роль в ремейке фильма «Русалочка», появилась на премии в платье цвета морской волны. Наряд очень подошел актрисе, заявили зрители в комментариях к трансляции.

Фото: Zuma\TASS

Что касается наград, то большой неожиданностью стал провал режиссера Стивена Спилберга, которого обошли создатели кинокартины «Все везде и сразу».

Обо всех победителях премии «Оскар-2023» — в материале «Вечерней Москвы».