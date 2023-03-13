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Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе

Никита Худяков
В мире
Reuters: Си Цзиньпин планирует посетить Москву на следующей неделе
Фото: shutterstock

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их информации, председатель КНР планирует провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, но других подробностей в материале не приводится, передает РИА Новости.

В пятницу, 10 марта, Си Цзиньпина переизбрали на пост руководителя Коммунистической партии Китая. Выборы прошли путем тайного голосования на третьем пленарном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

И все же для нашей страны Китай — союзник или осторожный партнер? На этот вопрос в беседе с «Вечерней Москвой» ответил политолог Дмитрий Журавлев.

В феврале власти Китая выдвинули шесть принципов глобальной безопасности. В первую очередь мировому сообществу, как подчеркивается, необходимо придерживаться видения общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности, в частности отстаивать концепцию общей безопасности, уважая и охраняя безопасность каждой страны.

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