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Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о работе Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

За первые недели после открытия Единый центр поддержки участников спецоперации и их семей обработал 3,5 тысячи обращений. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Центр принимает обращения не только мобилизованных и их близких, но и добровольцев, контрактников, специалистов гражданских специальностей и волонтеров, оказывающих помощь в зоне СВО, — отметил глава города.

Кроме психологической помощи, горожане могут обратиться в центр и за юридическими консультациями, получением услуг городских сервисов. Граждане также активно интересуются прохождением программ профессиональной переподготовки, просят помочь в поиске работы и многое другое.

Большую часть обращений специалисты центра выполняют в тот же день, однако если решение требует времени, то персональные координаторы остаются на связи с участниками СВО и их родственниками, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова открыли Единый центр поддержки участников специальной военной операции и их семей 27 февраля.

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