Сбер предупредил россиян о новом виде мошенничества с обвинением в «измене Родине»

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Сбербанк предупреждает о новых случаях обмана клиентов банка: мошенники звонят жертвам и обвиняют их якобы в измене Родине. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает пресс-служба банка.

— Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мошенники представляются сотрудниками ФСБ или полиции и говорят, что сотрудник банка украл его персональные данные и осуществляет переводы в поддержку украинской армии. Мошенники убеждают, что клиент может быть привлечен к уголовной ответственности.

После они вынуждают людей подключить людей ложную службу безопасности банка и брать кредиты или переводить деньги на их счета, обещая, что это поможет вычислить «виновного», говорится в материале.

Заместитель начальника 6-го отдела управления уголовного розыска столичного ГУ МВД России Вячеслав Отраднов рассказал, как избежать обмана при покупках в интернете. По его словам, наиболее популярная схема обмана при торговле в Сети начинается с публикации объявления с товаром средней ценовой категории. Когда на него откликается покупатель, продавец всеми силами пытается его уговорить воспользоваться услугой доставки.