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Прохожий спас девушку от грабителя с ножом в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Прохожий спас девушку от грабителя с ножом в Подмосковье
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
Московская область, Дубна, улица Мещерякова Карта всех событий

В Подмосковье прохожий обезвредил вооруженного ножом разбойника, который напал на местную жительницу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 13 марта.

По ее словам, преступление произошло на улице Мещерякова в подмосковном городском округе Дубна. На местную жительницу напал злоумышленник с ножом и отобрал у нее сумочку с деньгами. После этого мужчина попытался скрыться. На крики пострадавшей о помощи откликнулся прохожий. Он догнал и обезвредил разбойника, после чего удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Прибывший патруль задержал злоумышленника. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 61-летний местный житель. У него изъяли нож и сумку, которую вернули пострадавшей.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигуранта заключили под стражу.

— Неравнодушного прохожего, 36-летнего уроженца Республики Беларусь, наградили за совершенный поступок благодарственным письмом и ценным подарком от ОМВД России по городскому округу Дубна, — рассказала Петрова.

Похожая история произошла в центре столицы. Злоумышленник ограбил девушку, которая стояла на остановке общественного транспорта, но скрыться не смог. Его остановили очевидцы, которые передали разбойника в руки полицейских.

Подмосковье Разбой Дубна Московская область МВД
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