Трамп предсказал США новую Великую депрессию после банкротства банков

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Соединенные Штаты Америки ждет новая Великая депрессия. Об этом в понедельник, 13 марта, написал бывший президент США Дональд Трамп в своих социальных сетях.

По его словам, глава государства Джо Байден может повторить судьбу бывшего американского президента Герберта Гувера. Трамп добавил, что в США будет Великая депрессия более сильная, чем в 1929 году. Он отметил, что в Соединенных Штатах уже начали банкротиться банки.

Американская газета The New York Times сообщила, что банки Соединенных Штатов могут столкнуться с проблемами после банкротства кредитной организации Silicon Valley Bank (SVB). Авторы статьи отметили, что банкротство кредитной организации произошло спустя два дня после того, как в банке приняли экстренные меры по обработке запросов на вывод средств.

В свою очередь американский бизнесмен, основатель SpaceX Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося SVB. По словам предпринимателя, он открыт для этой идеи.